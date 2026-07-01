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«Для меня Кейн — лучший игрок». Энтони Гордон высказался об игре капитана сборной Англии

«Для меня Кейн — лучший игрок». Энтони Гордон высказался об игре капитана сборной Англии
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Вингер сборной Англии Энтони Гордон поделился мнением о нападающем команды Гарри Кейне после матча с ДР Конго 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Для меня Кейн — лучший игрок, когда-либо надевавший футболку сборной Англии. Его способность забивать любые виды голов просто потрясающая. Дай ему мяч в любом месте на поле — и он сможет забить. Это невероятно — быть рядом с Гарри каждый день, он проводит сезон, который превзошёл только Лионель Месси, величайший игрок в истории. Когда находишься рядом с таким человеком, хочешь учиться у него и наблюдать за каждым его шагом, чтобы понять, почему он на таком уровне, Гарри является источником вдохновения для всех нас», — сказал Гордон в послематчевом интервью.

Напомним, Гордон дважды ассистировал Гарри Кейну в прошедшем матче, что позволило английской сборной выйти в 1/8 ЧМ-2026.

Следующая встреча сборной Англии состоится 6 июля. Команда сыграет с Мексикой.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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