«Для меня Кейн — лучший игрок». Энтони Гордон высказался об игре капитана сборной Англии

Вингер сборной Англии Энтони Гордон поделился мнением о нападающем команды Гарри Кейне после матча с ДР Конго 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 (2:1).

«Для меня Кейн — лучший игрок, когда-либо надевавший футболку сборной Англии. Его способность забивать любые виды голов просто потрясающая. Дай ему мяч в любом месте на поле — и он сможет забить. Это невероятно — быть рядом с Гарри каждый день, он проводит сезон, который превзошёл только Лионель Месси, величайший игрок в истории. Когда находишься рядом с таким человеком, хочешь учиться у него и наблюдать за каждым его шагом, чтобы понять, почему он на таком уровне, Гарри является источником вдохновения для всех нас», — сказал Гордон в послематчевом интервью.

Напомним, Гордон дважды ассистировал Гарри Кейну в прошедшем матче, что позволило английской сборной выйти в 1/8 ЧМ-2026.

Следующая встреча сборной Англии состоится 6 июля. Команда сыграет с Мексикой.