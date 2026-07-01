«Если дать Кейну шанс — это гол, я так считаю». Деклан Райс — после матча с ДР Конго

Вице‑капитан сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победный матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с командой ДР Конго, который состоялся сегодня, 1 июля. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.

«Полагаю, это то, что бывает, когда играешь при 30‑градусной жаре. Тяжёлый матч. Выложились полностью, организм сильно вымотался за эту игру. Теперь нужно восстановиться — и снова в бой.

[Моё самочувствие?] Со мной всё в порядке. Чувствую себя отлично. Всё хорошо.

Это матч на вылет. Соперник прошёл непростую группу, так что лёгкой игры никто и не ждал. Нельзя недооценивать соперника — ни будучи нейтральным зрителем, ни будучи игроком: у любой команды есть мастерство, и она может наказать в любой момент — что соперник и сделал. Но при этом у нас было очень много моментов.

Надо отдать должное их вратарю — он совершил просто невероятный сейв. Гарри Кейн… ну, это неизбежно: он забивает эти голы. Победа была заслуженной, хотя нам пришлось потрудиться чуть больше, чем хотелось бы. Главное, что в матчах на вылет мы побеждаем — и сегодня мы это сделали.

Если дать [Кейну] шанс — это гол, так считаю. Я видел это уже столько раз… Просто невероятно, какие голы он забивает и как он это делает. Его настрой на голы… уже 72 мяча за сезон — это просто поразительно. Так что снимаю перед ним шляпу.

По ходу турнира… даже сегодня: мы думали, что соперник сыграет в пять защитников, а они вышли вчетвером и действовали более открыто. У нас стало больше атак и ударов по воротам. По ходу турнира будем только прибавлять», — приводит слова Райса BBC.

В 1/8 финала чемпионата мира Англия сыграет с Мексикой 6 июля.