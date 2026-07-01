Игрок Сенегала не забил, пробив из вратарской по пустым воротам в матче с Бельгией на ЧМ

Нападающий сборной Сенегала Исмаила Сарр не смог забить гол после удара из вратарской по пустым воротам национальной команды Бельгии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Счёт — 1:0 в пользу африканской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа после навеса выбил мяч на сенегальского форварда Исмаила Сарра. Форвард не смог сразу пробить по воротам, но нанёс удар лёжа на газоне. Мяч пролетел мимо ворот.

Сборная Бельгии стала первой в группе G. Национальная команда Сенегала заняла третье место в группе I.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).