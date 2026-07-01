Ибрагимович заинтересован в приглашении в «Милан» Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» — GdS

Златан Ибрагимович, советник владельца «Милана» Джерри Кардинале, порекомендовал боссу клуба подписать защитника английского «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, усиление центра обороны является второй целью «Милана» на лето после трансфера нападающего Гонсалу Рамуша из «ПСЖ».

По данным источника, кандидатура ван Дейка была предложена Ибрагимовичем, а Кардинале принял к сведению информацию от советника. Перспективы осуществления трансфера осложняются уходом из «Ливерпуля» другого центрального защитника Ибраима Конате, который отказался продлевать контракт и присоединился к «Реалу».

У ван Дейка остался ещё год по контракту с «Ливерпулем». Ключевую роль, как сообщается, сыграет желание самого футболиста переходить или не переходить в итальянский клуб. Альтернативным вариантом усиления обороны для «Милана» остаётся игрок «Спортинга» Гонсалу Инасиу.