Бельгия — Сенегал: африканская команда ведёт в счёте после первого тайма

В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Бельгии и Сенегала. Команды играют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). После первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу африканской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Счёт в матче открыл полузащитник сборной Сенегала Хабиб Диарра на 25-й минуте.

Сборная Бельгии стала первой в группе G. Национальная команда Сенегала заняла третье место в группе I.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).