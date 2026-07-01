«Ньюкасл» договорился о покупке вингера из Бундеслиги за € 50 млн — Романо

Вингер немецкого «Хоффенхайма» и сборной Кот-д'Ивуара Базумана Туре подпишет контракт с «Ньюкаслом» в ближайшее время. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Клубы достигли соглашения о трансфере 20-летнего игрока, сумма сделки составит € 50 млн. Кроме того, немецкий клуб получит определённый процент от суммы перепродажи футболиста.

По информации источника, соглашение было достигнуто с агентами Туре и представителями «Хоффенхайма» после подачи официального предложения. Этот трансфер станет самым дорогим в истории немецкого клуба.

В прошлом сезоне Бундеслиги Туре провёл 30 матчей, забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.