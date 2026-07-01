Лапорта раскритиковал «Реал» Мадрид после жалобы в УЕФА по делу Негрейры

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал руководство мадридского «Реала» после того, как клуб направил в УЕФА письмо по делу Негрейры.

«Им это с рук не сойдёт. Знаем, какую позицию по этому вопросу занимает УЕФА. Всё это — очередная истерика с их стороны, попытка как можно дольше раздувать эту историю, чтобы оправдать действия, которые не имеют никакого смысла и ни к чему не приведут. Им было выгодно устроить весь этот шум, чтобы переключить внимание на другие темы: на их стремление преобразовать клуб в акционерное общество и на дела, которые у них складываются не лучшим образом. Например, на то, что на стадионе не будет музыкальных мероприятий или что они до сих пор не знают, где организовать парковку», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год «Барселона» якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-прокладки.