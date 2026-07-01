Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта раскритиковал «Реал» Мадрид после жалобы в УЕФА по делу Негрейры

Лапорта раскритиковал «Реал» Мадрид после жалобы в УЕФА по делу Негрейры
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал руководство мадридского «Реала» после того, как клуб направил в УЕФА письмо по делу Негрейры.

«Им это с рук не сойдёт. Знаем, какую позицию по этому вопросу занимает УЕФА. Всё это — очередная истерика с их стороны, попытка как можно дольше раздувать эту историю, чтобы оправдать действия, которые не имеют никакого смысла и ни к чему не приведут. Им было выгодно устроить весь этот шум, чтобы переключить внимание на другие темы: на их стремление преобразовать клуб в акционерное общество и на дела, которые у них складываются не лучшим образом. Например, на то, что на стадионе не будет музыкальных мероприятий или что они до сих пор не знают, где организовать парковку», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год «Барселона» якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-прокладки.

Материалы по теме
Официально
«Реал» Мадрид направил в УЕФА письмо по делу Негрейры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android