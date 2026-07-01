Юрген Клопп — основной кандидат на пост главного тренера сборной Германии — Джейкобс

Бывший главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп является фаворитом на аналогичную должность в сборной Германии. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

По данным источника, в контракте специалиста, который занимает пост руководителя футбольного направления «Ред Булл», есть опция, согласно которой он может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение, если получит предложение от сборной Германии.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Клопп заинтересован в возможном продолжении карьеры в сборной Германии, если получит соответствующее предложение. Немцы под руководством нынешнего главного тренера Юлиана Нагельсмана вылетели с чемпионата мира — 2026 на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.).