Несколько болельщиков выбежали на поле во время матча Бельгия — Сенегал

Во время матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Бельгии и Сенегала, на поле выбежали несколько болельщиков, в том числе человек небольшого роста. Стюарды оперативно задержали нарушителей и увели их с поля — после этого игру продолжили.

Фото: Ercin Erturk/Getty Images

Команды играют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). Счёт после первого тайма — 1:0 в пользу африканской команды.

Сборная Бельгии стала первой в группе G. Национальная команда Сенегала заняла третье место в группе I.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.