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Впервые в истории сборная Англии выиграла матч чемпионата мира, уступая к перерыву

Впервые в истории сборная Англии выиграла матч чемпионата мира, уступая к перерыву
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Сборная Англии впервые в истории выиграла матч чемпионата мира, в котором уступала в счёте после 45 минут. В 1/16 финала ЧМ-2026 англичане одержали победу над командой ДР Конго (2:1). Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адхамом Махадме (Иордания).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

Англичане пропустили на седьмой минуте. Волевую победу европейской сборной принесли два гола нападающего Гарри Кейна, который отличился на 75-й и 86-й минутах.

В девяти предыдущих случаях, когда англичане на ЧМ уступали в счёте к перерыву, они дважды сыграли вничью и семь раз проиграли.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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