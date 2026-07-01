Впервые в истории сборная Англии выиграла матч чемпионата мира, уступая к перерыву

Сборная Англии впервые в истории выиграла матч чемпионата мира, в котором уступала в счёте после 45 минут. В 1/16 финала ЧМ-2026 англичане одержали победу над командой ДР Конго (2:1). Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адхамом Махадме (Иордания).
Англичане пропустили на седьмой минуте. Волевую победу европейской сборной принесли два гола нападающего Гарри Кейна, который отличился на 75-й и 86-й минутах.
В девяти предыдущих случаях, когда англичане на ЧМ уступали в счёте к перерыву, они дважды сыграли вничью и семь раз проиграли.