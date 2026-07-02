Кейн забил 70 голов в «Баварии» и сборной Англии за сезон — второй результат в истории

Дубль нападающего сборной Англии Гарри Кейна в ворота ДР Конго (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 позволил ему довести количество забитых в сезоне-2025/2026 голов за клуб и национальную команду до 70. Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Адхамом Махадме (Иордания).

Таким образом, Кейн поднялся на второе место по числу голов за клуб и сборную в течение одного сезона. Лишь форвард Лионель Месси в сезоне-2011/2012 забил больше мячей в составе «Барселоны» и сборной Аргентины.

Лидеры по числу голов за клуб и сборную в течение одного сезона:

1. Лионель Месси, сезон-2011/2012, «Барселона», сборная Аргентины — 82 гола.

2. Гарри Кейн, сезон-2025/2026, «Бавария», сборная Англии — 70.

3. Лионель Месси, сезон-2012/2013, «Барселона», сборная Аргентины — 69.

3. Криштиану Роналду, сезон-2011/2012, «Реал», сборная Португалии — 69.

3. Криштиану Роналду, сезон-2014/2015, «Реал», сборная Португалии — 69.