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Дешам объяснил, почему оставляет Райана Шерки на скамейке запасных на ЧМ-2026

Дешам объяснил, почему оставляет Райана Шерки на скамейке запасных на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему оставляет полузащитника Райана Шерки на скамейке запасных на чемпионате мира — 2026.

«Мне не всегда легко сделать выбор, но я должен отдавать предпочтение вариантам, которые лучше всего подходят команде. Шерки — потрясающий игрок, но он выступает на той же позиции, что и Олисе. Разница в том, что Олисе гораздо лучше понимает Мбаппе, чем Шерки. Точно так же, как Шерки понимает Холанда в «Манчестер Сити», а именно это нам сейчас и нужно», — заявил Дешам на пресс-конференции.

За четыре матча на ЧМ-2026 Шерки получил всего 55 минут игрового времени и выходил исключительно на замену. Так, в последней игре со сборной Швеции (3:0) он заменил Олисе на 85-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Швеция
1:0 Мбаппе – 45'     2:0 Баркола – 53'     3:0 Мбаппе – 74'    

В следующем матче ЧМ сборная Франции встретится с Парагваем. Их очная игра 1/8 финала турнира состоится 5 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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