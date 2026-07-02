Дешам объяснил, почему оставляет Райана Шерки на скамейке запасных на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему оставляет полузащитника Райана Шерки на скамейке запасных на чемпионате мира — 2026.

«Мне не всегда легко сделать выбор, но я должен отдавать предпочтение вариантам, которые лучше всего подходят команде. Шерки — потрясающий игрок, но он выступает на той же позиции, что и Олисе. Разница в том, что Олисе гораздо лучше понимает Мбаппе, чем Шерки. Точно так же, как Шерки понимает Холанда в «Манчестер Сити», а именно это нам сейчас и нужно», — заявил Дешам на пресс-конференции.

За четыре матча на ЧМ-2026 Шерки получил всего 55 минут игрового времени и выходил исключительно на замену. Так, в последней игре со сборной Швеции (3:0) он заменил Олисе на 85-й минуте.

В следующем матче ЧМ сборная Франции встретится с Парагваем. Их очная игра 1/8 финала турнира состоится 5 июля.