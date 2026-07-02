Бельгия — Сенегал: европейцы сравняли счёт, забив на 86-й и 89-й минутах

В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Бельгии и Сенегала. Команды играют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). Счёт — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 86-й минуте форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку отыграл один мяч для своей команды. На 89-й минуте Юри Тилеманс сравнял счёт. Ранее счёт открыл полузащитник сборной Сенегала Хабиб Диарра на 25-й минуте. Во втором тайме на 51-й минуте нападающий Исмаила Сарр забил второй гол африканцев.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).