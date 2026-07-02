Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» предложил «Манчестер Сити» своего хавбека для трансфера — Marca

«Реал» предложил «Манчестер Сити» своего хавбека для трансфера — Marca
Комментарии

Мадридский «Реал» предложил «Манчестер Сити» подписать полузащитника Эдуарду Камавинга. Английский клуб рассматривает возможность трансфера 23-летнего игрока, сообщает Marca.

Согласно информации источника, «Манчестер Сити» и «Реал» ведут обсуждения по поводу перехода хавбека. Главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью не против продажи Камавинга, так как он хочет, чтобы клуб подписал нового полузащитника и центрального защитника. Игра Эдуарду в последние сезоны не впечатлила португальского специалиста.

В минувшем сезоне Камавинга провёл 43 матча за «Реал» во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.

Материалы по теме
Лапорта раскритиковал «Реал» Мадрид после жалобы в УЕФА по делу Негрейры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android