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«Понадобится больше, чем пара дней, чтобы прийти в себя». Киммих — о провале Германии

«Понадобится больше, чем пара дней, чтобы прийти в себя». Киммих — о провале Германии
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Полузащитник «Баварии» и капитан сборной Германии Йозуа Киммих поделился эмоциями после завершения выступления немецкой команды на ЧМ‑2026. Германия покинула турнир уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю: основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Сейчас я чувствую себя опустошённым — и пока не хочется много говорить. Но такие моменты — часть нашей работы. Мы вместе мечтали провести по-настоящему успешный чемпионат мира, достойно представить Германию и хоть немного порадовать нашу страну. А в итоге потерпели неудачу. Снова. И от этого особенно горько.

Я бесконечно горжусь тем, что был капитаном этой команды и имел честь вести её на турнир. Но разочарование от того, как всё сложилось, ничуть не меньше этой гордости. Я никогда не сдавался. Но сейчас мне точно понадобится больше, чем пара дней, чтобы прийти в себя и снова быть в строю.

Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал. Мы хотели оправдать эти ожидания и свои собственные, выступить гораздо лучше», — написал Киммих в соцсети.

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