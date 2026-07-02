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Алекс Баэна рассказал о готовности сборной Испании к матчу с Австрией на ЧМ-2026

Алекс Баэна рассказал о готовности сборной Испании к матчу с Австрией на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Испании Алекс Баэна поделился мнением о готовности национальной команды к встрече с Австрией, которая пройдёт в рамках 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уверенность в своих силах так же высока, как и в самом начале; у нас есть команда, способная побеждать. Мы все так считаем — в конце концов, мы действующие чемпионы Европы, каждый хочет нас обыграть. Наши соперники знают нас лучше: они тщательнее готовятся и понимают, как против нас обороняться, поэтому каждый матч становится уникальным испытанием. И всё же играем неплохо и постепенно возвращаем себе ту самую лёгкость и слаженность действий, которые являются нашей визитной карточкой», — приводит слова Баэны издание Mundo Deportivo.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H. Австрийцы квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J. Встреча команд состоится 2 июня, начало — в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026
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