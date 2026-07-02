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Фото: два игрока сборной Бельгии сцепились в игре с Сенегалом во время паузы на «водопой»

Фото: два игрока сборной Бельгии сцепились в игре с Сенегалом во время паузы на «водопой»
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Вингер сборной Бельгии Леандро Троссард и полузащитник Юри Тилеманс повздорили во время паузы на «водопой» в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Сенегалом. Команды играют в эти минуты на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу африканцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Доп. время
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

Эпизод произошёл на 70-й минуте встречи. Троссарда и Тилеманса разнимали полузащитник Николас Раскин и форвард Ромелу Лукаку.

Фото: кадры из трансляции

Сборная Бельгии стала первой в группе G. Национальная команда Сенегала заняла третье место в группе I.

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