Фото: два игрока сборной Бельгии сцепились в игре с Сенегалом во время паузы на «водопой»

Вингер сборной Бельгии Леандро Троссард и полузащитник Юри Тилеманс повздорили во время паузы на «водопой» в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Сенегалом. Команды играют в эти минуты на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу африканцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эпизод произошёл на 70-й минуте встречи. Троссарда и Тилеманса разнимали полузащитник Николас Раскин и форвард Ромелу Лукаку.

Фото: кадры из трансляции

Сборная Бельгии стала первой в группе G. Национальная команда Сенегала заняла третье место в группе I.