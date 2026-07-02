Тилеманс забил с паса Троссарда в матче Бельгия — Сенегал спустя 20 минут после стычки

Полузащитник Юри Тилеманс забил с паса вингера Леонардо Троссарда на 89-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Сенегалом. Команды играют в эти минуты на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гол Тилеманса позволил бельгийцам, которые уступали в два мяча с 51-й минуты, сравнять счёт и перевести игру в дополнительное время.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

За 20 минут до этого, во время паузы на «водопой», между игроками произошла стычка. Троссарда и Тилеманса разнимали полузащитник Николас Раскин и форвард Ромелу Лукаку.