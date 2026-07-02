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Тилеманс забил с паса Троссарда в матче Бельгия — Сенегал спустя 20 минут после стычки

Тилеманс забил с паса Троссарда в матче Бельгия — Сенегал спустя 20 минут после стычки
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Полузащитник Юри Тилеманс забил с паса вингера Леонардо Троссарда на 89-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Сенегалом. Команды играют в эти минуты на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Доп. время
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

Гол Тилеманса позволил бельгийцам, которые уступали в два мяча с 51-й минуты, сравнять счёт и перевести игру в дополнительное время.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

За 20 минут до этого, во время паузы на «водопой», между игроками произошла стычка. Троссарда и Тилеманса разнимали полузащитник Николас Раскин и форвард Ромелу Лукаку.

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