Гарри Кейн установил уникальное достижение в истории сборной Англии на чемпионатах мира

Гарри Кейн стал первым футболистом в истории сборной Англии, который забил два мяча после 75-й минуты основного времени матча чемпионата мира, сообщает OptaPaolo на личной странице в социальной сети X.

Кейн оформил дубль в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной ДР Конго (2:1). Он был признан лучшим футболистом этого матча.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Мексикой 6 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).