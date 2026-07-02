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Испания — Австрия: где смотреть матч 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет, во сколько начало

Испания — Австрия: где смотреть матч 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет
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Сегодня, 2 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Австрии. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также встречу можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков. Австрийцы с четырьмя очками квалифицировались в 1/16 финала, став вторыми в группе J.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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