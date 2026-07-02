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Сборная Англии на ЧМ-2026: результаты на 1 июля 2026, с кем и когда следующий матч

Сборная Англии на ЧМ-2026: результаты на 1 июля, следующий матч
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Сборная Англии обыграла национальную команду ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

Результаты матчей сборной Англии на ЧМ-2026 на 1 июля:

— Англия — Хорватия — 4:2, 1-й тур группы L.
— Англия — Гана — 0:0, 2-й тур группы L.
— Панама — Англия — 0:2, 3-й тур группы L.
— Англия — ДР Конго — 2:1, 1/16 финала.

Следующий матч сборной Англии на ЧМ-2026:

— 6 июля, 3:00 мск. Мексика — Англия, 1/8 финала.

Англия заняла первое место в турнирной таблице группы L. Команда набрала семь очков за три матча.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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