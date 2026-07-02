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Генич отреагировал на выход Англии в 1/8 финала после трудной победы над ДР Конго

Генич отреагировал на выход Англии в 1/8 финала после трудной победы над ДР Конго
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился эмоциями о выходе сборной Англии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года после трудной победы в матче 1/16 финала с национальной командой ДР Конго. Встреча завершилась со счётом 2:1, англичане забили два мяча в концовке встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Спасибо за внимание. Англию с проходом. ДР Конго браво за самоотдачу! Едем дальше 🤝», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В 1/8 финала Англия сыграет с Мексикой. Их очная встреча состоится 6 июля. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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