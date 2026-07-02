Сборная Англии выиграла в третьем матче из трёх с африканскими командами в плей-офф ЧМ

Сборная Англии обыграла национальную команду ДР Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со счётом 2:1. Таким образом, англичане выиграли в третьем из трёх матчей с африканскими командами в истории плей-офф чемпионатов мира. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х.

Ранее сборная Англии обыграла Сенегал (3:0) на чемпионате мира 2022 года и Камерун (3:2) — в 1990-м.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.