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США — Босния и Герцоговина: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 началась

США — Босния и Герцоговина: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 началась
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Сегодня, 2 июля, в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная США встречается с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Главным арбитром встречи назначен Рафаэл Клаус из Бразилии. Стартовый свисток прозвучал в 3:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
1-й тайм
0 : 0
Босния и Герцеговина

Сборная США вышла в плей-офф с первого места в группе D. Босния и Герцеговина заняла третью строчку в квартете B.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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