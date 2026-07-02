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Кейн догнал Пушкаша по голам за сборные. Больше только у восьми игроков в истории футбола

Кейн догнал Пушкаша по голам за сборные. Больше только у восьми игроков в истории футбола
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой ДР Конго (2:1) и вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории сборных.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

В активе 32-летнего Кейна стало 84 гола за сборную в 118 играх. По этому показателю Кейн догнал результат легендарного венгра Ференца Пушкаша, разделяя с ним девятую строчку в истории по голам за свою национальную команду. Венгру понадобилось 85 встреч, чтобы забить данное количество мячей. Следующей целью Кейна является результат экс-форварда сборной ОАЭ Али Мабхута, который забил 85 мячей в 113 играх.

Рекордсменом в данном рейтинге является звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду, на счету которого 145 голов. Вторую строчку занимает аргентинец Лионель Месси — 123. Тройку замыкает иранец Али Даи (108).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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