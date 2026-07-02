РПЛ сообщила о кадровых изменениях в структуре организации

Пост операционного директора Российской Премьер-Лиги займёт Игорь Ефремов, а на должность директора по развитию назначен Антон Фетисов. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Напомним, президентом Российской Премьер-Лиги с 2022 года является Александр Алаев.

Чемпионом России в прошлом сезоне стал санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 68 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 66 очков. Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» с 53 очками. Новый сезон чемпионата страны стартует предварительно в выходные 25-26 июля. Ранее, 18 июля, «Зенит» и московский «Спартак» сыграют в Нижнем Новгород в матче за Суперкубок России.