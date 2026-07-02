Бельгия победила Сенегал в 1/16 финала ЧМ-2026 благодаря голу с пенальти на 120+5-й минуте

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Бельгии и Сенегала. Команды играли на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). Сборная Бельгии одержала победу со счётом 3:2 д. вр.

В основное время в составе сборной Сенегала отличились Хабиб Диарра и Исмаила Сарр, за Бельгию забили Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс. На 120+5-й минуте победу бельгийцам принёс Юри Тилеманс, реализовав пенальти.

Бельгийцы заняли первое место в группе G, сенегальцы стали третьими в квартете I. В 1/8 финала турнира сборная Бельгии сыграет с победителем в противостоянии США — Босния и Герцеговина.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.