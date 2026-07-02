«Сенегал должен уйти с поля». Черданцев — о пенальти в концовке матча с Бельгией на ЧМ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался о спорном эпизоде с назначением 11-метрового удара в компенсированное время второго экстра-тайма в матче 1/16 финала, где Бельгия одержала волевую победу в матче с Сенегалом. Игра завершилась со счётом 3:2.

«Сенегал должен уйти с поля. Они знают, как это делать», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

В компенсированное ко второму экстра-тайму время игрок Сенегала Ламин Камара сфолил на полузащитнике Бельгии Юри Тилемансе. Арбитр из Гондураса Саид Мартинес сначала пенальти не назначил, но после просмотра VAR и совещаний с арбитрами сменил решение. Сам Тилеманс удар с «точки» реализовал.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию.