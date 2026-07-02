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«Сенегал должен уйти с поля». Черданцев — о пенальти в концовке матча с Бельгией на ЧМ

«Сенегал должен уйти с поля». Черданцев — о пенальти в концовке матча с Бельгией на ЧМ
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался о спорном эпизоде с назначением 11-метрового удара в компенсированное время второго экстра-тайма в матче 1/16 финала, где Бельгия одержала волевую победу в матче с Сенегалом. Игра завершилась со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

«Сенегал должен уйти с поля. Они знают, как это делать», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

В компенсированное ко второму экстра-тайму время игрок Сенегала Ламин Камара сфолил на полузащитнике Бельгии Юри Тилемансе. Арбитр из Гондураса Саид Мартинес сначала пенальти не назначил, но после просмотра VAR и совещаний с арбитрами сменил решение. Сам Тилеманс удар с «точки» реализовал.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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