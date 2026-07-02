Момент эпизода с пенальти на 120+5-й минуте в матче Бельгия – Сенегал на ЧМ-2026

Момент с нарушением правила в штрафной сборной Сенегала на 119-й минуте матча со сборной Бельгии в 1/16 финала ЧМ-2026. Арбитр встречи после нарушения правил на Юри Тилемансе отправился смотретьвидеоповтор, после чего назначил 11-метровый удар, который реализовал Тилеманс на 120+5-й минуте.

Фото: Кадр из трансляции

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.

Сборная Бельгии стала первой в группе G. Национальная команда Сенегала заняла третье место в группе I.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).