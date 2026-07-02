США — Босния и Герцеговина: стартовые составы команд на матч ЧМ по футболу — 2026

Сегодня, 2 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Боснии и Герцеговины. Игра пройдёт на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэл Клаус (Бразилия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

США: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Э. Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тилльман, Балогун, Пулишич.

Босния и Герцеговина: Василь, Колашинац, Катич, Раделич, Мухаремович, Гигович, Шуньич, Демирович, Алайбегович, Байрактаревич, Джеко.

Сборная США вышла в плей-офф, заняв первое место в группе D. Босния и Герцеговина финишировала на третьей строчке в квартете В.