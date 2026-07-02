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Юри Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира

Юри Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира
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Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс забил с пенальти на 124-й минуте 43-й секунде — это самый поздний гол в истории чемпионатов мира, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. Тилеманс забил гол в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Сенегала (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

Ранее в истории чемпионатов мира фиксировались следующие самые поздние голы.

120:49 — Абдельмалек Джабу (Алжир) с Германией (2014)
120:13 — Алессандро Дель Пьеро (Италия) с Германией (2006)
119:51 — Джеффри Херст (Англия) с Германией (финал ЧМ-1966)
119:23 — Дэвид Платт (Англия) с Бельгией (1990)

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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