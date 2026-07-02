Юри Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс забил с пенальти на 124-й минуте 43-й секунде — это самый поздний гол в истории чемпионатов мира, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. Тилеманс забил гол в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Сенегала (3:2).

Ранее в истории чемпионатов мира фиксировались следующие самые поздние голы.

120:49 — Абдельмалек Джабу (Алжир) с Германией (2014)

120:13 — Алессандро Дель Пьеро (Италия) с Германией (2006)

119:51 — Джеффри Херст (Англия) с Германией (финал ЧМ-1966)

119:23 — Дэвид Платт (Англия) с Бельгией (1990)

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.