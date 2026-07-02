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Сетка плей-офф чемпионата мира по футболу – 2026, кто вышел в 1/8 финала на 2 июля 2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026 после выхода Бельгии в 1/8 финала турнира. Известны 9 участников
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Бельгии одержала волевую победу над командой Сенегала (3:2 д.вр.). Таким образом, в 1/8 финала турнира бельгийцы сыграют с победителем противостояния между Боснией и Герцеговиной и хозяйкой ЧМ США.

На данный момент сетка ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Фото: Чемпионат

На данный момент известны четыре из восьми пар 1/8 финала чемпионата мира. За выход в четвертьфинал турнира поборются Франция и Парагвай, Канада и Марокко, Мексика и Англия, а также Норвегия и Бразилия.

Матчи 1/8 финала ЧМ-2026 пройдут с 4 по 7 июля. Победитель турнира определится в финальном матче, который запланирован на 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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