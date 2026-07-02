Арбитр завершил матч Бельгия — Сенегал в 1/16 финала ЧМ-2026 на 120+12-й минуте

Финальный свисток в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Бельгии и Сенегала, прозвучал на 120+12-й минуте. Команды играли на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саидом Мартинесом (Гондурас). Сборная Бельгии одержала победу со счётом 3:2 д. вр.

В основное время в составе сборной Сенегала отличились Хабиб Диарра и Исмаила Сарр, за Бельгию забили Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс. На 120+5-й минуте победу бельгийцам принёс Юри Тилеманс, реализовав пенальти. Ко второму тайму дополнительного времени было добавлено четыре минуты, однако из-за длительного просмотра момента с пенальти команды провели на поле более 11 добавленных минут.

В 1/8 финала турнира сборная Бельгии сыграет с победителем в противостоянии США — Босния и Герцеговина.