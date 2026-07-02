«Увидимся в Мексике». Кейн опубликовал пост после выхода Англии в 1/8 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн опубликовал сообщение после выхода национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Вчера, 1 июля, англичане обыграли сборную ДР Конго в матче 1/16 финала турнира со счётом 2:1. Кейн оформил дубль.

«Вот что это значит. Работа выполнена. Увидимся в Мексике», — написал Кейн в социальной сети Х, прикрепив фотографии с матча.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Англии сыграет с национальной командой Мексики 6 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.