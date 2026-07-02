Тилеманс, забивший пенальти на 120+5-й минуте, стал лучшим игроком матча Бельгия — Сенегал

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс признан лучшим игроком матча Бельгия – Сенегал на ЧМ-2026. Команды играли на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Встречу Сборная Бельгии одержала победу со счётом 3:2 д. вр.

В этой встрече Тилеманс оформил дубль. Один из голов он забил на 120+5-й минуте, реализовав пенальти. Этот гол стал самым поздним в истории чемпионатов мира.

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).