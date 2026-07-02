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Тилеманс, забивший пенальти на 120+5-й минуте, стал лучшим игроком матча Бельгия — Сенегал

Тилеманс, забивший пенальти на 120+5-й минуте, стал лучшим игроком матча Бельгия — Сенегал
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Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс признан лучшим игроком матча Бельгия – Сенегал на ЧМ-2026. Команды играли на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Встречу Сборная Бельгии одержала победу со счётом 3:2 д. вр.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

В этой встрече Тилеманс оформил дубль. Один из голов он забил на 120+5-й минуте, реализовав пенальти. Этот гол стал самым поздним в истории чемпионатов мира.

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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