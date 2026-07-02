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Суперкомпьютер оценил шансы США и Боснии и Герцеговины на выход в 1/8 финала ЧМ-2026

Суперкомпьютер оценил шансы США и Боснии и Герцеговины на выход в 1/8 финала ЧМ-2026
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года США — Босния и Герцеговина, который состоится сегодня, 2 июля. Об этом сообщил Opta Analyst.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
1-й тайм
0 : 0
Босния и Герцеговина

Шансы сборной США на победу в основное время составляют 67,5%, в то время как команды Боснии и Герцеговины — 14,3%. Вероятность ничьей после 90 минут определяется в 18,2%. В целом шансы на проход США суперкомпьютер оценивает в 76%, а Боснии и Герцеговины — 24%.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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