Португалия — Хорватия: где смотреть матч 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, кто покажет

Завтра, 3 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Португалии и Хорватии. Команды будут играть на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 2:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Португальцы заняли второе место в группе К, хорваты стали вторыми в квартете L.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.