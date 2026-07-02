Тренер Бельгии объяснил, как команде удалось совершить камбэк в матче с Сенегалом на ЧМ

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал волевую победу своей команды в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Сенегала. Встреча завершилась со счётом 3:2. До 86-й минуты бельгийцы проигрывали — 0:2.

«В футболе всегда возможно всё, если в это верить. Сила этой команды также заключается в игроках, выходящих на замену, потому что с одиннадцатью игроками невозможно добиться результатов. Мы внесли необходимые коррективы со второй половины первого тайма. Мы делали ключевые пасы слишком далеко от ворот, когда в этом не было необходимости. Мы исправили это, и игра улучшилась, хотя мы и пропустили второй гол», — приводит слова Гарсии официальный сайт ФИФА.

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.