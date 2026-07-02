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Тренер Бельгии объяснил, как команде удалось совершить камбэк в матче с Сенегалом на ЧМ

Тренер Бельгии объяснил, как команде удалось совершить камбэк в матче с Сенегалом на ЧМ
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал волевую победу своей команды в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Сенегала. Встреча завершилась со счётом 3:2. До 86-й минуты бельгийцы проигрывали — 0:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

«В футболе всегда возможно всё, если в это верить. Сила этой команды также заключается в игроках, выходящих на замену, потому что с одиннадцатью игроками невозможно добиться результатов. Мы внесли необходимые коррективы со второй половины первого тайма. Мы делали ключевые пасы слишком далеко от ворот, когда в этом не было необходимости. Мы исправили это, и игра улучшилась, хотя мы и пропустили второй гол», — приводит слова Гарсии официальный сайт ФИФА.

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.

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