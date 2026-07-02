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Португалия — Хорватия: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Португалия — Хорватия: во сколько начало матча 1/16 финала ЧМ-2026, где смотреть
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Завтра, 3 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Португалии и Хорватии. Команды будут играть на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 2:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португальцы заняли второе место в группе К, хорваты стали вторыми в квартете L.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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