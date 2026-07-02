Тренер Сенегала ответил на вопрос о пенальти на 120+5-й минуте матча с Бельгией на ЧМ-2026

Тренер сборной Сенегала Пап Тиав не стал разбирать назначенный пенальти в ворота его команды на последних минутах матча с Бельгией (2:3) в 1/16 финала ЧМ-2026. Арбитр встречи назначил пенальти в ворота Сенегала, который реализовал Юри Тилеманс на 120+5-й минуте матча. Отметим, по ходу матча Сенегал вёл со счётом 2:0.

«Я не буду комментировать решение судьи. Мы выбыли, и это больно. Мы должны поздравить команду, которая отдала все. У каждого своя интерпретация пенальти. Я не хочу вдаваться в подробности, — приводит слова Тьява Footmercato.

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).