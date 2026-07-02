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Тренер Сенегала ответил на вопрос о пенальти на 120+5-й минуте матча с Бельгией на ЧМ-2026

Тренер Сенегала ответил на вопрос о пенальти на 120+5-й минуте матча с Бельгией на ЧМ-2026
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Тренер сборной Сенегала Пап Тиав не стал разбирать назначенный пенальти в ворота его команды на последних минутах матча с Бельгией (2:3) в 1/16 финала ЧМ-2026. Арбитр встречи назначил пенальти в ворота Сенегала, который реализовал Юри Тилеманс на 120+5-й минуте матча. Отметим, по ходу матча Сенегал вёл со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

«Я не буду комментировать решение судьи. Мы выбыли, и это больно. Мы должны поздравить команду, которая отдала все. У каждого своя интерпретация пенальти. Я не хочу вдаваться в подробности, — приводит слова Тьява Footmercato.

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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