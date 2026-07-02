Джеко стал первым полевым футболистом, сыгравшим в плей-офф ЧМ в возрасте 40 лет и старше

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко стал первым полевым футболистом, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира в возрасте 40лет и старше. Джеко (40 лет и 106 дня) вышел на поле в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой США. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

Американцы заняли первое место в группе D, боснийцы стали третьими в квартете В.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.