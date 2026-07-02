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Лукаку поделился впечатлениями от победы Бельгии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Сенегалом

Лукаку поделился впечатлениями от победы Бельгии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Сенегалом
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о победе в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Сенегала (3:2 д. вр.). Лукаку отметился голом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

«С меня хватит этих матчей! (Смеётся.) Было напряжённо, но мы выложились на полную. Мы проигрывали, но проявили характер. В таких матчах именно это и нужно. Эта сборная Сенегала — одна из лучших команд турнира. Технически, физически и тактически это было действительно тяжело. Но когда мы усилили прессинг, когда боролись за вторые мячи, наш командный дух проявился в полной мере, и мы выиграли матч. Именно такие победы помогают нам сплотить команду ещё больше», — приводит слова Лукаку официальный сайт ФИФА.

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