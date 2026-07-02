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Дмитрий Пятибратов возглавил ивановский «Текстильщик»

Дмитрий Пятибратов возглавил ивановский «Текстильщик»
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Ивановский «Текстильщик» в социальных сетях объявил о назначении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера.

«Рады представить нового главного тренера нашей команды — Дмитрия Пятибратова. За плечами Дмитрия Анатольевича — солидный тренерский опыт. Он работал в «Сочи», саранской «Мордовии», минском «Динамо» и литовском ФК«Ритеряй». Был главным тренером песчанокопской «Чайки», а позже возглавлял воронежский «Факел» в Российской Премьер-Лиге. Под его руководством «Чайка» вышла в Первую лигу, а в «Факеле» он приобрёл бесценный опыт работы на самом высоком уровне.

Уверены, что его знания и подход помогут «Текстильщику» двигаться вперёд и решать новые задачи. Вместе — к новым победам!» — написано в сообщении клуба.

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