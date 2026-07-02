Тиав отреагировал на вылет Сенегала с ЧМ после упущенного преимущества в 2 гола с Бельгией
Поделиться
Тренер сборной Сенегала Пап Тиав высказался о поражении своей команды в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Бельгией (2:3). Отметим, по ходу матча Сенегал вёл со счётом 2:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24' 0:2 Сарр – 51' 1:2 Лукаку – 86' 2:2 Тилеманс – 89' 3:2 Тилеманс – 120+5'
«Мы выбыли – это больно. Мы должны поздравить команду, которая выложилась на полную, но, к сожалению, мы не смогли удержать преимущество в два гола. Поздравляем бельгийскую команду, которая прошла дальше. Мы должны смириться с этим – это футбол», — приводит слова Тиава официальный сайт ФИФА.
Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина. Национальная команда Сенегала завершила участие в турнире.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2026
-
04:47
-
04:42
-
04:32
-
04:30
-
04:26
-
04:22
-
04:18
-
04:09
-
03:52
-
03:46
-
03:38
-
03:33
-
03:32
-
03:28
-
03:01
-
03:00
-
02:52
-
02:47
-
02:38
-
02:34
-
02:30
-
02:20
-
02:17
-
02:09
-
02:06
-
01:57
-
01:55
-
01:50
-
01:46
-
01:34
-
01:31
-
01:22
-
01:21
-
01:15
-
01:09