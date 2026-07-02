Тиав отреагировал на вылет Сенегала с ЧМ после упущенного преимущества в 2 гола с Бельгией

Тренер сборной Сенегала Пап Тиав высказался о поражении своей команды в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Бельгией (2:3). Отметим, по ходу матча Сенегал вёл со счётом 2:0.

«Мы выбыли – это больно. Мы должны поздравить команду, которая выложилась на полную, но, к сожалению, мы не смогли удержать преимущество в два гола. Поздравляем бельгийскую команду, которая прошла дальше. Мы должны смириться с этим – это футбол», — приводит слова Тиава официальный сайт ФИФА.

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина. Национальная команда Сенегала завершила участие в турнире.