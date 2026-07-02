Лукаку рассказал, почему не стал бить пенальти в матче Бельгии с Сенегалом на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Сенегала (3:2 д. вр.). На 120+5-й минуте 11-метровый удар реализовал полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс.

«Поскольку я всё ещё переживаю трудный период в психологическом плане, я предпочёл, чтобы его пробил Юри [Тилеманс]», — приводит слова Лукаку официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.