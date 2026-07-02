США — Босния и Герцоговина: Балогун забил на 31-й минуте, но мяч форварда был отменён

В эти минуты в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная США встречается с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Главным арбитром встречи назначен Рафаэл Клаус из Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 31-й минуте форвард американцев Фоларин Балогун открыл счёт в матче. Но мяч быстро был отменён из-за того, что нападающий сборной США забрался в офсайд во время передачи от партнёра.

Сборная США вышла в плей-офф с первого места в группе D. Босния и Герцеговина заняла третью строчку в квартете B.