Сборная Бельгии повторила камбэк, который совершила на ЧМ-2018 в России

Сборная Бельгии обыграла национальную команду Сенегала в 1/16 финала ЧМ-2026, уступая по ходу матча со счётом 0:2.

Последний раз, когда Бельгия уступала с разницей в несколько голов и всё же смогла победить, был в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в России в матче с Японией (3:2), сообщает OptaJohan на личной странице в социальной сети X.

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).