Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не боялись». Голкипер сборной ДР Конго — о матче с Англией в 1/16 финала ЧМ-2026

«Мы не боялись». Голкипер сборной ДР Конго — о матче с Англией в 1/16 финала ЧМ-2026
Комментарии

Голкипер сборной ДР Конго Лионель Мпаси-Нзо высказался о матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Англии. Сборная ДР Конго проиграла со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Мне понравился кураж команды, мне понравился кураж каждого. Мы боролись всеми доступными нам средствами. Мы не боялись. Мы старались контролировать игру. И в 1/16 финала с Англии мы ушли с поля разочарованными. Это хороший знак. Потому что это доказывает, что мы показали себя с лучшей стороны и были близки к ним», — приводит слова Мпаси-Нзо официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Такого с Англией на ЧМ не было 60 лет! Камбэк имени Кейна спас сборную от позора!
Такого с Англией на ЧМ не было 60 лет! Камбэк имени Кейна спас сборную от позора!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android