«Мы не боялись». Голкипер сборной ДР Конго — о матче с Англией в 1/16 финала ЧМ-2026

Голкипер сборной ДР Конго Лионель Мпаси-Нзо высказался о матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Англии. Сборная ДР Конго проиграла со счётом 1:2.

«Мне понравился кураж команды, мне понравился кураж каждого. Мы боролись всеми доступными нам средствами. Мы не боялись. Мы старались контролировать игру. И в 1/16 финала с Англии мы ушли с поля разочарованными. Это хороший знак. Потому что это доказывает, что мы показали себя с лучшей стороны и были близки к ним», — приводит слова Мпаси-Нзо официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.