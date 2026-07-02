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«Фартожопая». Генич — о выходе Бельгии в 1/8 финала ЧМ после камбэка с Сенегалом

«Фартожопая». Генич — о выходе Бельгии в 1/8 финала ЧМ после камбэка с Сенегалом
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился эмоциями о выходе сборной Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года после трудной волевой победы в матче 1/16 финала с национальной командой Сенегала. Встреча завершилась со счётом 3:2, бельгийцы уступали к 86-й минуте — 0:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 23:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 2
ДВ
Сенегал
0:1 Диарра – 24'     0:2 Сарр – 51'     1:2 Лукаку – 86'     2:2 Тилеманс – 89'     3:2 Тилеманс – 120+5'    

«Фартожопая Бельгия. Спать», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, победный гол бельгийцы забили на 120-5-й минуте после того, как реализовали 11-метровый удар. О назначении пенальти после долгого просмотра видеоповтора Генич написал следующее: «Гондурасец молодец, не постеснялся. И Дурас (комментатор Сергей Дурасов) молодец! Мой любимчик!♥️ Всегда знал, что он топ».

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.

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