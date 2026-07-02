«Фартожопая». Генич — о выходе Бельгии в 1/8 финала ЧМ после камбэка с Сенегалом

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился эмоциями о выходе сборной Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года после трудной волевой победы в матче 1/16 финала с национальной командой Сенегала. Встреча завершилась со счётом 3:2, бельгийцы уступали к 86-й минуте — 0:2.

«Фартожопая Бельгия. Спать», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, победный гол бельгийцы забили на 120-5-й минуте после того, как реализовали 11-метровый удар. О назначении пенальти после долгого просмотра видеоповтора Генич написал следующее: «Гондурасец молодец, не постеснялся. И Дурас (комментатор Сергей Дурасов) молодец! Мой любимчик!♥️ Всегда знал, что он топ».

Сборная Бельгии в 1/8 финала встретится с победителем пары США – Босния и Герцеговина.