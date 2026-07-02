Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам нечего терять». Тренер сборной Австрии Рангник — о предстоящей встрече с Испанией

«Нам нечего терять». Тренер сборной Австрии Рангник — о предстоящей встрече с Испанией
Комментарии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Испании. Встреча состоится сегодня, 2 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У них много выдающихся техничных игроков… И мы должны обязательно продолжать искать пути решения проблем. Нам нужна игра на высшем уровне. В этом смысле мы не были в лучшей форме в последних трёх матчах… Мы уже играли с действующими чемпионами мира [Аргентиной], а теперь сыграем с действующими чемпионами Европы. Нам нечего терять, и мы можем многое приобрести», — приводит слова Рангника официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Топ-события четверга: Испания — Австрия на ЧМ-2026, Уимблдон и баскетбол
Топ-события четверга: Испания — Австрия на ЧМ-2026, Уимблдон и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android