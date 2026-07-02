«Нам нечего терять». Тренер сборной Австрии Рангник — о предстоящей встрече с Испанией

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Испании. Встреча состоится сегодня, 2 июля.

«У них много выдающихся техничных игроков… И мы должны обязательно продолжать искать пути решения проблем. Нам нужна игра на высшем уровне. В этом смысле мы не были в лучшей форме в последних трёх матчах… Мы уже играли с действующими чемпионами мира [Аргентиной], а теперь сыграем с действующими чемпионами Европы. Нам нечего терять, и мы можем многое приобрести», — приводит слова Рангника официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.